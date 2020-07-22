РИАМО - 22 июл. В Ленинском округе в Южной промзоне, дом 8 полностью ликвидировали пожар, сообщается на сайте МЧС России по Московской области.

«Привлекаемые силы и средства: 28 единиц техники, 89 человека», — отмечается в материале.

В 00:20 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре, в 02:04 его локализовали на площади 1,5 тысяч квадратных метров, в 03:50 – ликвидация открытого горения, в 15:55 – полная ликвизация.

Пострадавших в пожаре нет.