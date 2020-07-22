РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. Жители городского округа Люберцы могут принять участие во Всероссийском онлайн-заезде «ВелоСириус», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Организаторами выступают образовательный центр «Сириус», Федерация велосипедного спорта России и Общероссийский народный фронт. Присоединиться к спортивной акции можно до 31 августа.

«Для участия в акции нужно: зарегистрироваться на сайте velosirius.ru, создайте свой личный кабинет в системе «Сириус.Онлайн». Кататься на велосипеде по паркам, лесам, городу — любой интересной вам местности — и загружать в личный кабинет и социальные сети результаты своих заездов с фото или видео с тегом #велосириус2020», - говорится в сообщении.

Также нужно рассказать свою велоисторию. Например, вспомните, когда вы впервые проехали 10 километров в компании друзей, опробовали новый трюк или научились кататься без рук. Далее опубликуйте историю в социальных сетях с тегом #велосириус2020 и в системе «Сириус.Онлайн».

Среди всех участников, опубликовавших свои истории, будут разыграны призы. Каждый участник получит электронный сертификат. Победители станут известны после 22 сентября.