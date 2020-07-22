РИАМО – 22 июл. Дело актера Михаила Ефремова попало к судье Елене Абрамовой, которая ранее судила экс-полковника Дмитрия Захарченко, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает Nation News.

Михаила Ефремова будут судить за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Актер на своей машине пересек двойную сплошную и влетел в грузовичок. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице после ДТП.

«Абрамова также принимала решение об аресте Константина Котова по делу о нарушениях на митингах», - пишет издание.

Родственники Сергея Захарова требуют для Ефремова максимального наказания. В свою очередь, артист может получит до 12 лет тюрьмы.