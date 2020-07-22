РИАМО - 22 июл. В среду вечером на дорогах столицы прогнозируется пробки 7-8 баллов, крупных перекрытий дорог не ожидается, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение по улице Ильинке снова открыто», — отмечается в материале.

Затруднения движения могут возникнуть из-за дорожных работ на ТТК, в Шереметьевском тоннеле в обе стороны; на 39-м километре МКАД по внутренней стороне; на ТТК, на Киевском путепроводе в обе стороны; на Волоколамском шоссе и 68-м километре МКАД; на проспекте Мира, на Северянинском проезде; на Большом Каменном мосту; на восьмом километре МКАД в обе стороны.

Основные затруднения магистралей ожидаются на Волгоградском проспекте, Щелковском шоссе, Проспекте Мира, Ленинградском шоссе от Химок, Волоколамском шоссе и Рязанском проспекте.

Также водителей предупредили о сильном дожде и грозе.