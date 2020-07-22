РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июл. Учащиеся новой школы в 25 микрорайоне Мытищ смогут изучать ПДД с помощью площадки ДПС на территории образовательного учреждения, сообщил глава городского округа Виктор Азаров.

Азаров провел традиционный строительный день на территории возводимой школы в 25 микрорайоне.

«Посмотрел спортивное ядро и площадку ДПС на территории новой школы. Подобная площадка у нас есть в школе №32. Считаю, что у учащихся будет прекрасная возможность получать дополнительные знания и изучать правила дорожного движения», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что работы идут по согласованному графику. Школа приобретает завершенный вид.

«Много чего еще нужно сделать, но в запасе у нас больше месяца. Уверенность, что сделают вовремя, есть», - отметил Азаров.