РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. Начиная с 1 июня 2020 года, в автобусах транспортного предприятия МАП №1 «Автоколонна 1787» филиал АО «Мострансавто» городского округа Люберцы зафиксировали свыше 2 миллионов поездок, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Большинство пассажиров использовали для проезда социальные карты москвича и жителя Московской области – операции по ним составляют больше половины от общего числа (свыше 1,1 миллиона поездок)», - говорится в сообщении.

Среди способов оплаты лидируют бесконтактные банковские карты и гаджеты, которыми расплатились свыше 450 тысяч раз. На втором месте - транспортные карты «Стрелка» (порядка 445 тысяч транзакций).

Самыми популярными стали маршруты: №1225 Люберцы (улица Вертолетная) – Люберцы (Комсомольский проспект) - Москва (метро «Новокосино»), №501 Люберцы (магазин «Турист») – Москва (метро «Выхино»); №373 Люберцы (улица Строителей) – Москва (метро «Выхино»).

Также популярностью пользуются маршруты: №346 Красково (поселок Коренево) – Москва (метро «Выхино»), №20 Дзержинский (площадь Святителя Николая) – станция Люберцы. Этими маршрутами воспользовались 740 264 человека.