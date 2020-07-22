РИАМО - 22 июл. Движение на улице Ильинка в столице восстановили после обнаружения подозрительного предмета, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение восстановлено. Идет уборка пешеходной зоны», – отмечается в материале.

Временное перекрытие движения на Ильинке производилось после того, как на улице нашли подозрительный предмет. Он был обнаружен рядом с домом №12.

Проезд был перекрыт от Большого Черкасского переулка до Новой площади.