РИАМО - 22 июл. Московский городской суд отменил решение о продлении ареста четырем полицейским, которые проходят фигурантами по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, сообщает ТАСС.

«Выслушав мнения сторон, суд решил отменить продление срока содержания под стражей Акбару Сергалиеву, Игорю Ляховцу, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову, отправив материалы по мере пресечения на новое рассмотрение в Басманный суд и оставив обвиняемых под стражей до 2 августа», — сказала судья.

Сотрудники полиции УВД по ЗАО Москвы подложили в рюкзак Голунова наркотики, сфальсифицировали результаты оперативно-разыскных мероприятий и возбудили в отношении журналиста дело летом 2019 года.

Наркотики экс-сотрудники приобрели незаконно, а также незаконно хранили и перевозили их.

Ранее пятерых полицейских арестовали, они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.