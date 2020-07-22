РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июл. Котельники вошли в пятерку лидеров среди городов Московской области по приросту малых предприятий, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Всего за первое полугодие в Котельниках было создано 176 субъектов бизнеса: 147 индивидуальных предпринимателей и 29 юридических лиц. Большинство новых предприятий отдали предпочтение осуществлять работу в сфере торговли и услуг», - говорится в сообщении.

Приросту бизнеса в Котельниках способствует высокий спрос населения на коммерческие услуги, а также удобное транспортное расположение и близость к столице.