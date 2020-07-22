РИАМО - 22 июл. До конца лета в Москве и области установится теплая погода, температура воздуха составит от 20 до 25 градусов, сообщила РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Из-за циклона из Скандинавии в конце недели похолодает, но уже с понедельника температура придет в норму.

«На текущей неделе температура действительно ниже нормы. В четверг и пятницу будут кратковременные дожди, и температура воздуха опустится на 4 градуса ниже нормы – до 17 градусов. Но уже в субботу в регион придет антициклон и воздух прогреется до 25 градусов», - сказала Волосюк.

Она добавила, что на следующей неделе в столицу и регион вернутся кратковременные дожди, но температура воздуха составит 25-28 градусов. Такая температура продержится до конца лета.

Специалист центра отметила, что в целом подобные температуры являются нормой для региона.