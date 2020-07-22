РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июл. Выпускники Котельников сдали последний экзамен государственной итоговой аттестации - английский язык, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«На базах школ №№1 и 3 прошел последний экзамен государственной итоговой аттестации в 2020 году - английский язык (раздел говорения). Экзамен по английскому (устная часть) участники сдают на компьютерах. Продолжительность экзамена для каждого выпускника - 15 минут. Результаты экзамена будут утверждены не позднее 5 августа», - говорится в сообщении.

Пункты сдачи экзаменов оснащены системами онлайн-наблюдения, рециркуляторными лампами, дезинфекторами, а также средствами индивидуальной защиты.