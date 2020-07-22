РИАМО - 22 июл. Сотрудники полиции пресекли реализацию и хранение контрафактного алкоголя на территории Сергиево-Посадского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что 47-летний местный житель незаконно хранил спиртосодержащую продукцию с целью последующего сбыта, она была оклеена, согласно заключению экспертизы, поддельными федеральными специальными и акцизными марками», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Во время осмотра склада, арендованного подозреваемым, правоохранители нашли и изъяли свыше 36 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Общая сумму ущерба составила более 8,5 миллиона рублей.

По факту происшествия следователи завели уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование» и статьей 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

На время расследования подозреваемого отправили под домашний арест. Теперь сотрудники полиции ищут лиц, причастных к сбыту контрафактной продукции.