РИАМО – 22 июл. Следователи Рузского городского округа возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки лесных насаждений, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

О преступлении полицейским стало известно после того, как житель округа сообщил, что неизвестный вырубил 10 берез из лесного массива рядом с деревней Воскресенское. Сумма ущерба при этом составила примерно 170 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в противоправной деятельности установлен и доставлен в ОМВД 32-летний местный житель», – говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконной вырубки лесных насаждений. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.