РИАМО - 22 июл. По итогам голосования депутаты Мосгордумы приняли поправки к закону об организации деятельности нотариата в столице, поправки приняли в окончательной редакции, передает корреспондент РИАМО.

В среду на заседании депутаты Мосгордумы рассмотрели проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 19 апреля 2006 года № 15 «Об организации и деятельности нотариата в городе Москве».

«В ходе заседания 10 июня 2020 года <...> проект закона принят в первом чтении. <...> Дума проявила редкое единогласие», - рассказал председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

По его словам, ранее представители Московской нотариальной палаты подали свои предложения по законопроекту. Их поддержали депутаты Мосгордумы, после чего был разработан ряд поправок.

Эти поправки к законопроекту предусматривают уточнение положений закона города Москвы от 19 апреля 2006 года № 15. В частности, в отношении используемой терминологии, а также по организации деятельности нотариата в Москве.

Кроме того, поправками вносятся изменения в сроки проведения проверок организации работы нотариуса, стаж работы в должности которого составляет более 10 лет. Предлагается, что проверка должна проводиться один раз в шесть лет.

Семенников добавил, что итоговая концепция проекта закона была поддержана представителями Московской городской нотариальной палаты.