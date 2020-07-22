РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 23 июля на два часа отключат воду в переулках Луговой и Октябрьский из-за аварийных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 23 июля сотрудники МУП «Водоканал» проведут аварийные работы. На время их выполнения, с 13:00 до 15:00, в многоквартирные дома по адресам: переулок Луговой, 20А и переулок Октябрьский, 27 вода подаваться не будет», - говорится в сообщении.

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.