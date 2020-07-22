РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 июл. В городском округе Щелково за прошедшие сутки выявили один новый случай коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 1 529 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 128 новых случаев Covid-19.

«За сутки в Щелкове выявили один случай коронавируса. Всего в городском округе зафиксировали 1 529 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в регионе подтверждено 62 173 случая инфицирования коронавирусом. Скончалось 1 072 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 44 162 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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22 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 862 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 128 случев заражения. В Москве - 638 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.