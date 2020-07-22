РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июл. На детской площадке подмосковных Котельников выявлены нарушения, две игровые конструкции необходимо надежно закрепить, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Депутат Котельников Михаил Набокин в среду проверил детскую и спортивную площадки во дворе домов №№11 и 13 по улице Кузьминской на наличие повреждений и жалоб со стороны местных жителей в рамках контрольных мероприятий за качеством реализации федерального проекта «Городская среда».

«Выявленны следующие нарушения: два сегмента конструкции игрового детского комплекса во избежание детского травматизма нужно незамедлительно надежно закрепить; отсутствует и поврежден деревянный компонент двух лавочек; повреждено ограждение спортивной площадки; следует освежить песок в песочнице», - говорится в сообщении.

Все выявленные нарушения были переданы в профильные службы муниципалитета.