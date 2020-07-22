РИАМО - 22 июл. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский проверил готовность лагерей дневного пребывания на территории округа к приему детей в рамках летней оздоровительной кампании, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

С 3 августа в округе откроются лагеря дневного пребывания для младших школьников. В этом году из-за пандемии они будут работать на базе 26 детских садов во всех территориях муниципалитета. В них смогут отдохнуть более 600 ребят.

«Глава округа Алексей Спасский проверил готовность объектов. Главное внимание уделили вопросам безопасности. Все организовано таким образом, чтобы дети, отдыхающие в лагере, не пересекались с воспитанниками садика», — отмечается в материале.

Предусмотрены отдельный вход, дезинфекция помещений и утренний фильтр с измерением температуры. Массовые мероприятия тоже пока исключены. Все лагеря укомплектованы медицинскими специалистами.

Представители МЧС, Росгвардии и Роспотребнадзора заверили, что вопросы безопасности детей держат на строгом контроле.

«Пусть и с опозданием, и с некоторыми ограничениями, но все же ребятам удастся провести остаток каникул увлекательно, а главное — безопасно», — подчеркнул Спасский.