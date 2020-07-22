Куда обращаться, если соседи захламляют лестничную клетку

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пресс-служба администрации городского округа Электрогорск

Соблазн использовать лестничную клетку как бесплатный склад для вещей посещает многих жителей многоквартирных домов. Чем только соседи не захламляют пространство: старая мебель, строительный мусор, велосипеды, коляски... Многие жители терпят такое соседство годами, ежедневно протискиваясь среди чужих старых вещей.

«Ситуация, когда соседи используют лестничную площадку в качестве склада и загромождают проход, достаточно распространенная и является одной из главных причин конфликтов между жителями многоквартирных домов. Однако следует помнить, что, согласно положениям Жилищного кодекса Российской Федерации, лестничные клетки – общее имущество жильцов дома. Использовать их можно только по согласованию со всеми собственниками жилых помещений. Разумеется, их захламление недопустимо», – говорит адвокат Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй.

ри этом, даже если соседи не против, запрещается устанавливать в тамбурах сушилки и вешалки для одежды, обустраивать гардеробные, хранить строительные и опасные материалы, в том числе, лаки и краски. В случае пожара все эти вещи не только будут мешать эвакуации людей, но и послужат дополнительным источником задымления.

Нередко жильцы новостроек вынуждены годами терпеть безобразное поведение соседей, которые в процессе длительного ремонта складируют стройматериалы и мусор прямо на лестничной клетке. Юрист подчеркивает – в только что сданных домах действуют те же законы и правила, что и во вторичном жилом фонде.

«Если вы делаете ремонт, и ваши строители не сочли нужным вынести мусор, это создает проблемы остальным жильцам. И отвечаете за действия работников вы», – отмечет Ирина Зуй.

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