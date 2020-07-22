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Шпаргалки

Куда обращаться, если соседи захламляют лестничную клетку

Что можно хранить в общем коридоре и куда жаловаться на соседей, захламляющих подъезд, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Валерий Мельников
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Что нельзя хранить в коридоре

  пресс-служба администрации городского округа Электрогорск

Соблазн использовать лестничную клетку как бесплатный склад для вещей посещает многих жителей многоквартирных домов. Чем только соседи не захламляют пространство: старая мебель, строительный мусор, велосипеды, коляски... Многие жители терпят такое соседство годами, ежедневно протискиваясь среди чужих старых вещей.

«Ситуация, когда соседи используют лестничную площадку в качестве склада и загромождают проход, достаточно распространенная и является одной из главных причин конфликтов между жителями многоквартирных домов. Однако следует помнить, что, согласно положениям Жилищного кодекса Российской Федерации, лестничные клетки – общее имущество жильцов дома. Использовать их можно только по согласованию со всеми собственниками жилых помещений. Разумеется, их захламление недопустимо», – говорит адвокат Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй.

ри этом, даже если соседи не против, запрещается устанавливать в тамбурах сушилки и вешалки для одежды, обустраивать гардеробные, хранить строительные и опасные материалы, в том числе, лаки и краски. В случае пожара все эти вещи не только будут мешать эвакуации людей, но и послужат дополнительным источником задымления.

Нередко жильцы новостроек вынуждены годами терпеть безобразное поведение соседей, которые в процессе длительного ремонта складируют стройматериалы и мусор прямо на лестничной клетке. Юрист подчеркивает – в только что сданных домах действуют те же законы и правила, что и во вторичном жилом фонде.

«Если вы делаете ремонт, и ваши строители не сочли нужным вынести мусор, это создает проблемы остальным жильцам. И отвечаете за действия работников вы», – отмечет Ирина Зуй.

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Шаг 1. Пытаемся договориться

Первый шаг на пути к освобождению коридора нужно попробовать сделать мирно. Объясните соседям, что хлам на лестничной клетке – не только уютное гнездо для тараканов и муравьев, но и прямая угроза безопасности жильцов в случае пожара.

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Шаг 2. Жалуемся в управляющую компанию

© РИАМО,   Александр Манзюк

«Если кто-то из соседей нарушает закон (захламление общего имущества жильцов многоквартирного дома противоречит Жилищному кодексу РФ), то несогласным жильцам следует подавать жалобу, в первую очередь, в управляющую компанию», – рекомендует юрист.

Согласно российскому жилищному законодательству, обеспечение мер пожарной безопасности – обязанность управляющих организаций. УК и ТСЖ, а также лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении домом, отвечают перед собственниками за ненадлежащее содержание общего имущества, в том числе, за нарушение требований пожарной безопасности.

Следует направить в УК письменное заявление с подробным описанием проблемы. После получения заявления компания обязана выделить работника для осмотра лестничной клетки и составления акта. Задокументировав нарушение, УК имеет право требовать от жильца убрать хлам с общей площадки.

Стоит отметить, что быстрое решение проблемы – всегда в интересах компании.

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Шаг 3. Жалуемся в жилинспекцию и МЧС

© Пресс-служба Госжилинспекции Московской области

Также жильцы могут направить жалобу в жилищную инспекцию и в районное управление

МЧС, так как налицо нарушение противопожарных правил и норм. Захламление общеквартирных тамбуров, лестничных пролетов и клеток, а также иных помещений в подъезде потенциально создает пожарную угрозу для всех жильцов дома.

Согласно закону, если несоблюдение правил пожарной безопасности привело к причинению вреда жизни или здоровью граждан либо к их гибели, виновные могут понести уголовное наказание. УК РФ содержит статью 219 «Нарушение требований пожарной безопасности», где максимальная санкция – семь лет лишения свободы.

Если, несмотря на жалобы во все вышеперечисленные инстанции добиться очистки лестничной клетки не удается, юрист советует жильцам подавать на соседей в суд.

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