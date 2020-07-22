РИАМО - 22 июл. В рамках нацпроекта «Образование» в Одинцовском округе отремонтируют школу №15, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт школы № 15 в Одинцове», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о закупке опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Школа располагается по адресу: Одинцово, улица Молодежная, дом 16-б.

Завершить ремонт и ввести объект в эксплуатацию намерены уже в 2020 году.

Работы будут финансироваться за счет средств бюджета Одинцовского городского округа.