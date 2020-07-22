РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июл. Бесплатное обследование на гепатиты B и C можно пройти в одной из клиник Котельников, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом в клинике CMD можно пройти бесплатное обследование на гепатиты B и C по промокоду «стопгепатит». Взятие биоматериала также осуществляется бесплатно.

«Акция пройдет с 26 по 28 июля. Сдача анализа осуществляется без предварительной записи. Перед сдачей необходимы 3 часа голодания. Анализ можно сдать с 7:30 до 17:00 26 июля, а 27 и 28 июля с 7:00 до 18:00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8(495)369-03-71», - говорится в сообщении.

Адрес клиники: городской округ Котельники, улица Сосновая, дом 2, корпус 4.