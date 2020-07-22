РИАМО - 22 июл. Особая экономическая зона «Технополис Москва» предоставила для аренды офисные помещения площадью 5055 квадратных метров в административно-деловом центре «Алабушево», говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Компании получат доступ к большинству услуг ОЭЗ, в первую очередь, к системам связи и безопасности. Помещения находятся в девятиэтажном офисном здании административно-делового центра «Алабушево», имеют свободную планировку и дают возможность арендаторам адаптировать площади под собственные нужды», – заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Стоимость офисных помещений за один квадратный метр будет варьироваться от 5,3 до 11,8 тысячи рублей. В цену аренды входит стоимость за эксплуатацию и коммунальные услуги. Самое маленькое помещение, которое можно арендовать, имеет площадь в 355,67 квадратных метров. По цене от 9,77 тысячи рублей за один квадратный метр можно арендовать помещения под магазины или пункты общепита.

«Площадка «Алабушево» – точка притяжения импортозамещающих и высокотехнологичных производств столицы. Ее уже выбрали 27 московских предприятий, разместив на территории как собственные заводы, так и центральные офисы компаний», – отметил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Сейчас активно развивается транспортная доступность территории. Решается вопрос по запуску шаттлов внутри площадки и трансфера от железнодорожной станции Крюково.