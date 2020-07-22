РИАМО - 22 июл. Особая экономическая зона «Технополис Москва» предоставила для аренды офисные помещения площадью 5055 квадратных метров в административно-деловом центре «Алабушево», говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Стоимость офисных помещений за один квадратный метр будет варьироваться от 5,3 до 11,8 тысячи рублей. В цену аренды входит стоимость за эксплуатацию и коммунальные услуги. Самое маленькое помещение, которое можно арендовать, имеет площадь в 355,67 квадратных метров. По цене от 9,77 тысячи рублей за один квадратный метр можно арендовать помещения под магазины или пункты общепита.
«Площадка «Алабушево» – точка притяжения импортозамещающих и высокотехнологичных производств столицы. Ее уже выбрали 27 московских предприятий, разместив на территории как собственные заводы, так и центральные офисы компаний», – отметил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.
Сейчас активно развивается транспортная доступность территории. Решается вопрос по запуску шаттлов внутри площадки и трансфера от железнодорожной станции Крюково.
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