РИАМО - 22 июл. Концепция масштабного озеленения микрорайонов подмосковного Реутова «Зеленый каркас» одержала победу в конкурсе проектов по инициативному бюджетированию, проведенном главным управлением территориальной политики Московской области, сообщил в среду глава городского округа Станислав Каторов.

«Наш проект стал победителем проектов по инициативному бюджетированию в 2020 году. Реутов получит средства для создания мини-скверов и озеленения микрорайонов, которые были выбраны по результатам анализа нехватки зеленых насаждений и запросов жителей», - сказал Каторов.

Он уточнил, что в микрорайонах 2, 6, 6А, 7, 9, 10 и 10А Реутова дополнительно высадят более 1,5 тысячи кустарников и свыше 500 крупномерных деревьев. При этом был сделан выбор в пользу взрослых растений, чтобы они смогли уже в первый год радовать жителей своей зеленью и создавать тень.

Проект «Зеленого каркаса» Реутова, включающий в себя благоустройство существующих скверов и парков и обустройство новых, а также введение экологических технологий городского хозяйства, был разработан властями муниципалитета в 2019 году.