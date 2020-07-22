РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В подмосковном Подольске произошло лобовое столкновение двух автомобилей, два человека пострадали, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«В Подольске на улице Чайковского, 29/13 произошло столкновение двух транспортных средств. За медпомощью обратились два человека. Предварительно водитель Chevrolet был в состоянии опьянения», - сказала сотрудница.

Она добавила, что водителя Chevrolet направили на медосвидетельствование.