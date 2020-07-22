РИАМО - 22 июл. Следователи ходатайствуют об аресте 29-летнего мужчины, подозреваемого в совершении серии нападений на женщин на территории столичного района Южное Бутово, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«С 3 июля мужчина в вечернее время нападал на женщин и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера», – сказала Иванова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), добавила она.

Причастность подозреваемого к совершению преступления помогли подтвердить материалы уголовного дела, допросы свидетелей и потерпевших, а также опознания нападавшего.

Следователи собираются ходатайствовать перед судом об аресте злоумышленника.