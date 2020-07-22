РИАМО - 22 июл. За месяц в столице случилось 554 дорожно-транспортных происшествия, из которых 24 со смертельным исходом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

После снятия ограничительных мер в июне трафик на улицах столицы стал намного интенсивнее. В авариях было ранено 605 человек.

«К сожалению, многие водители с непривычки были недостаточно внимательны на дорогах и превышали скорость - это основная причина аварий в июне», - говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали быть внимательными и осторожными на дорогах.