РИАМО - 22 июл. Неизвестный в ходе ссоры нанес ножевые ранения мужчине на остановке в районе Николоямской улицы в центре столицы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение с многочисленными ранениями и повреждением внутренних органов», — сказал собеседник агентства.

Полицейские установили, что 21 июля неизвестный на остановке общественного транспорта «Костомаровский мост» в результате ссоры несколько раз ударил мужчину ножом, после чего скрылся.

По факту происшествия возбудили уголовное дело.