РИАМО - 22 июл. Мошенник убедил москвичку перевести ему 3,4 миллиона рублей, он представился сотрудником службы безопасности банка, после чего с ее счета также списали 600 тысяч рублей, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Женщина сообщила о происшествии в ОМВД России по Нагорному району Москвы 21 июля.

«Установлено, что 14 июля в 16:56 неизвестный, позвонив и представившись сотрудником службы безопасности банка, под предлогом сохранения денежных средств на банковском счете, получил коды доступа из СМС-сообщений и реквизиты ее банковской карты», - сказал собеседник агентства.



После этого злоумышленник убедил гражданку перевести несколькими транзакциями со своей банковской карты на неустановленные счета денежные средства. Женщина перевела 3,4 миллиона рублей. Впоследствии с данной карты списали 600 тысяч рублей. Общий материальный ущерб составил 4 миллиона рублей.



По данному факту следствие проводит проверку.