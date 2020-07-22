РИАМО - 22 июл. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что иммунитет к коронавирусной инфекции обнаружили у 23-24% населения Москвы и Подмосковья, сообщает РИА Новости.
Министр добавил, что ведомство ведет подготовку к выпуску вакцины от коронавируса, которая в данный момент проходит клинические испытания.
За прошедшие сутки в России выявили 5862 случая коронавируса. Общее число выявленных случаев в стране превысило 789 тысяч.
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Текстовая трансляция
22 ИЮЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За последние сутки в России зафиксировали 5 862 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 128 случев заражения. В Москве - 638 случаев.
- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.
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