РИАМО - 22 июл. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что иммунитет к коронавирусной инфекции обнаружили у 23-24% населения Москвы и Подмосковья, сообщает РИА Новости.

«В тех регионах, которые находятся на пике или не вышли на плато, там людей, имеющих иммунитет, значительно меньше», — сказал Мурашко.

Министр добавил, что ведомство ведет подготовку к выпуску вакцины от коронавируса, которая в данный момент проходит клинические испытания.

За прошедшие сутки в России выявили 5862 случая коронавируса. Общее число выявленных случаев в стране превысило 789 тысяч.

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22 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 862 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 128 случев заражения. В Москве - 638 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.