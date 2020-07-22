РИАМО - 22 июл. В Подмосковье 37-летнему москвичу предъявили обвинение в разбойном нападении и убийстве таксиста, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Московской области.

Преступление произошло в конце июня в деревне Семенково Одинцовского городского округа. Чтобы завладеть машиной такси, злоумышленник надел на водителя наручники и выстрелил в него. Нападавший скрылся на автомобиле убитого.

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность мужчины. Впоследствии он был задержан», – уточняется в сообщении.

Задержанный отказался давать показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» и «Убийство». Мужчину заключили под стражу.

Правоохранители уже допросили свидетелей, осмотрели место убийства. Будет проводиться ряд различных экспертиз.