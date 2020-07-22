РИАМО - 22 июл. В подмосковном Реутове с 15 июля начали работать школьные трудовые отряды, которые открыты на базе подросткового молодежного центра «Парус», говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Трудовые отряды дают возможность не только зарабатывать первые деньги, но и научиться работать в команде. В связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции нам пришлось сдвинуть сроки начала работы наших школьных отрядов, поэтому ребята начали благоустраивать территории социальных объектов нашего города только с 15 июля. Уборка помещений, благоустройство территорий социальных объектов – основные обязанности сотрудников отряда», – сказала директор подросткового молодежного центра «Парус» Анна Панина.

Она отметила, что в июле было трудоустроено 33 подростка, а в планах на август – задействовать 70 школьников.

«Наши ребята ежедневно работают с 9:00 до 13:00. Каждому отряду назначается бригадир, который с утра ставит ребятам задачи. Каждый ребенок, который числится в школьном отряде, трудоустроен в образовательной организации Реутова и получает зарплату официально. Кроме того, школьникам положена дополнительная специальная выплата от центра занятости», – добавила Панина.

Она уточнила, что в школьных отрядах чаще всего трудятся школьники с 14 лет. Дети помладше благоустраивают муниципальные территории: разбивают клумбы на пришкольных территориях и в городских парках, ухаживают за газонами, пропалывают клумбы с цветами, белят и окапывают деревья. Ребята постарше могут заниматься покраской территорий детский садов, подсобными и легкими ремонтными работами в школах, благоустройством территории реутовского водоканала, а также работать в офисе.