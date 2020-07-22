РИАМО - 22 июл. Потерявшие в период пандемии работу жители подмосковного Реутова смогут пройти обучение и переквалификацию в Центре опережающей профессиональной подготовки на базе колледжа «Энергия» и в дальнейшем трудоустроиться по новому направлению, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В декабре прошлого года на территории колледжа «Энергия» открылся Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), где желающие могут пройти обучение или повышение квалификации. С 3 июля ЦОПП передали часть полномочий по переподготовке тех, кто потерял работу в период пандемии», - говорится в сообщении.

То, как будет организовано взаимодействие между организациями, Каторов обсудил с руководителем колледжа «Энергия» Нерсесом Нерсесяном в ходе выездного совещания.

«В настоящее время потерявшему работу человеку необходимо пройти процедуру регистрации в центре занятости, который располагается в здании МФЦ. Затем документы будут переданы в колледж «Энергия», где жителю предложат на выбор одну из трех образовательных программ», - отметил Каторов.

Он добавил, что после окончания обучения житель может трудоустроиться уже по новому направлению. Переквалификация для жителей, признанных безработными, абсолютно бесплатна. Кроме того, во время обучения в полном объеме продолжится выплата пособия по безработице.

Из-за всплеска числа безработных, вызванного эпидемиологической обстановкой, нагрузка на центр занятости увеличилась в разы. С 1 августа центр занятости возобновит очный прием жителей, что ускорит время рассмотрения и подачи заявлений.