РИАМО - 22 июл. Количество номинаций в конкурсе «Надежный партнер - экология» увеличилось на шесть, по сравнению с 2019 годом, и превысило 20, сообщил председатель правления ассоциации «Надежный партнер» Андрей Романчук.

Конкурс «Надежный партнер - экология» проводится с 2018 года. Цель проекта – оказание содействия федеральным и региональным органам государственной власти в эффективной реализации мероприятий национального проекта «Экология» в части выявления наиболее успешных и эффективных природоохранных региональных практик и проектов.

«Количество номинаций, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на шесть. Одной из самых интересных стала «Цифровизация экологии». Уже сейчас в данной номинации представлено большое количество перспективных проектов», - сказал Романчук.

Он добавил, что в 2019 году участие в конкурсе приняли свыше 100 компаний.

«Это один из самых масштабных конкурсов в России. 24 экологических направления – беспрецедентно. И Москва – первый город, в котором появляются экологические нововведения», - рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Конкурс позволит выявить наиболее успешные и эффективные природоохранные региональные практики и проекты для их дальнейшего тиражирования и масштабирования по всей стране и демонстрации возможностей для потенциальных инвесторов.