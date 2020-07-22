РИАМО - 22 июл. Первый дом, построенный в Лосиноостровском районе столицы по программе реновации, начался заселяться, переезд в дома по реновации в данном районе будет завершен в три волны, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

16-этажный дом-новостройка общей площадью 6,3 тысячи квадратных метров был построен по индивидуальному проекту. Всего в доме 120 квартир, в том числе 30 однокомнатных, 88 двухкомнатных и 2 трехкомнатных.

«Программа реновации пришла еще в один московский район – Лосиноостровский. Порядка 15% жителей этого района проживают в некомфортном пятиэтажном фонде и в ближайшие годы переедут в новые квартиры. Постараемся не затягивать переезд, завершив его в три волны. А первый дом, построенный в Лосиноостровском районе по программе реновации, заселяется уже сегодня», – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, во время пандемии коронавируса пришлось примерно на месяц приостановить возведение жилых домов. Однако никакого критического отставания или пересмотра планов не будет. Сейчас строители быстро наверстывают упущенное в период вынужденного простоя.

В программу реновации в районе Лосиноостровский включены 68 пятиэтажных домов. Больше 12 тысяч семей переедут в новые квартиры.

Новый дом расположен в центре сложившегося микрорайона. В шаговой доступности от него находятся все необходимые объекты инфраструктуры – магазины, службы быта, школы, детские сады, отделения банков и почта. Напротив дома – крупный городской парк Торфянка, являющийся излюбленным местом отдыха местных жителей. Путь до станции метро «Бабушкинская» занимает примерно 15 минут.

Программа реновации жилищного фонда в городе Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5 174 дома – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает порядка 1 миллиона жителей.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. В настоящее время идет, либо закончено переселение жителей 148 домов в 55 домов-новостроек.