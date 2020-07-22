РИАМО - 22 июл. Открытое общегородское голосование по проектам-участникам конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» завершится в столице 24 июля, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Счет москвичей, проголосовавших за самые интересные строительные и реставрационные проекты, идет уже на сотни тысяч. Окончательные итоги голосования будут подведены в конце июля, а в августе, в преддверии дня строителя, пройдет торжественная церемония награждения победителей конкурса», – заявил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По его словам, открытые голосования помогают определить победителей конкурса, а также получить обратную связь от москвичей.

Процесс голосования продолжается на сайте проекта «Активный гражданин», официальном сайте конкурса – moscowbestproject.ru, мобильном приложении «Строим просто» и на выставке конкурсных проектов в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ.

Мероприятие «Лучший реализованный проект в области строительства» проводится уже в 21-й раз. Жители столицы выберут лучшие проекты из числа тех 111, которые реализовали в прошлом году.