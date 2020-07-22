РИАМО - 22 июл. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил уточнить методику подсчета средних зарплат для врачей и учителей с учетом стандартов жизни в конкретном регионе страны, сообщает Газета.ru.

По мнению главы российского кабмина, ряд параметров необходимо изменить.

«Я предлагаю обсудить и изменить эти параметры. Я думаю, меня слышит министр экономического развития, и мы обязательно обсудим, как измерять и как честно говорить, что у нас с зарплатами», — отметил премьер-министр.

Сейчас, по словам Мишустина, этот показатель в России измеряется как «средний градус по больнице», тогда как потребительская корзина в регионах значительно различается.

Ранее в Госдуме предлагали прекратить использовать термин «средняя зарплата» у учителей и врачей.