РИАМО - 22 июл. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил уточнить методику подсчета средних зарплат для врачей и учителей с учетом стандартов жизни в конкретном регионе страны, сообщает Газета.ru.
По мнению главы российского кабмина, ряд параметров необходимо изменить.
Сейчас, по словам Мишустина, этот показатель в России измеряется как «средний градус по больнице», тогда как потребительская корзина в регионах значительно различается.
Ранее в Госдуме предлагали прекратить использовать термин «средняя зарплата» у учителей и врачей.
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