РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июл. Жительница Котельников Алла Косенкова передала библиотеке интересный исторический документ, который долгое время хранился в ее семье - отрывной календарь за 1941 год, выпущенный до начала войны, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В календаре отмечены и описаны различные события, связанные с политикой, культурой, историей, окружающим миром, опубликованы сказки и детские стихи. Ничто в нем не напоминает суровую реальность 1941 года», - говорится в сообщении.

Сотрудники отдела культуры и туризма сопоставили две версии развития событий: день мирной жизни из довоенного календаря и историческую хронику в онлайн-рубрике «Завтра была война», которая публикуется на страницах библиотеки Котельников в социальных сетях: https://vk.com/library_kotel, https://www.instagram.com/librarykotel.

С оригиналом календаря можно ознакомиться в Центральной библиотеке в отделе информационных ресурсов.