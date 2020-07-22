РИАМО - 22 июл. Новая наземная станция «Внуково» столичного метрополитена будет интегрирована в структуру аэропорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас продлеваем Калининско-Солнцевскую линию. Для максимального удобства пассажиров станцию полностью интегрируют в структуру аэропорта. Она будет наземной и разместится на территории паркингов», — написал мэр в своем Twitter-аккаунте.

Как уточняется на официальном сайте мэра города, пятикилометровый участок от станции метро «Рассказовка» до аэропорта Внуково планируют завершить в 2022 году. На участке разместят две станции — «Пыхтино» и «Внуково».

С вводом данных станций в эксплуатацию транспортная ситуация в новой Москве значительно улучшится, а Внуково станет первым аэропортом столицы со своей собственной станцией метро.