РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июл. Жители Котельников смогут на площади у Дома культуры «Белая Дача» каждый вторник поучаствовать в интерактивной программе, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Каждый вторник на площади у Дома культуры «Белая Дача» в 16:00 проходит веселая и динамичная интерактивная программа «Танцуй вместе с нами» с участниками ансамбля бального танца «Фламинго», - говорится в сообщении.

Любой желающий может почувствовать себя танцором, выучив несколько несложных движений с участниками ансамбля.

Данное мероприятие позволяет познакомиться с коллективом и, возможно, стать его частью. Все интересующие вопросы можно будет задать руководителям ансамбля Ирине и Олегу Слобожан.