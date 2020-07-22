РИАМО - 22 июл. По итогам голосования в Мосгордуме после обсуждения возможности повышения ежемесячных выплат ветеранам труда на 528 рублей с 1 января 2020 года было принято решение об отклонении в первом чтении данного законопроекта, передает корреспондент РИАМО.
В среду депутаты Мосгордумы обсудили проект закона «О внесении изменения в статью 11 закона города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы».
По словам автора законопроекта Елены Янчук, его принятие подразумевает увеличение социальных выплат для 833 тысяч москвичей с 1 января 2020 года. Дополнительная выплата в размере 528 рублей могла бы оказать реальную поддержку ветеранам труда. Кроме того, это способствует снятию напряжения между льготными категориями граждан.
Она добавила, что ежемесячная выплата в размере 1 тысячи рублей для ветеранов труда была установлена в конце 2017 года. При этом за 2,5 года стоимость потребительской корзины москвича выросла на 11,5%. В то же время в 2019 году эта выплата была проиндексирована только на 5,6%.
Согласно законопроекту Янчук, дополнительные бюджетные расходы на ветеранов труда предусмотрены в размере 5,3 миллиарда рублей. Ранее Московский городской совет ветеранов поддержал данный законопроект.
Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева заметила, что в заключение мэра Москвы Сергея Собянина на представленный законопроект говорится о том, что порядок индексации размера выплат льготным категориям граждан уже определен. Правительство города ежегодно принимает соответствующее постановление о размерах социальных и иных выплат на следующий календарный год.
«В соответствии с финансово-экономическим обоснованием законопроекта, его реализация потребует дополнительных расходов из бюджета города Москвы на 2021 год. Законом <…> соответствующих бюджетных ассигнований не предусмотрено», — заявила Гусева.
По ее словам, предусмотренные законопроектом меры не должны опережать установленный порядок распределения бюджетных средств.
Гусева добавила, что департамент экономической политики и развития Москвы также не поддержал идею повышения выплат ветеранам труда по причине того, что подобное увеличение индексации ежемесячных выплат поставит в неравные условия другие региональные категории льготников.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии