РИАМО - 22 июл. В Москве пострадавших в аварии на Краснодарской улице пассажира автомобиля и пешехода госпитализировали, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В среду два автомобиля столкнулись неподалеку от дома №20/1 на Краснодарской улице в Москве. После столкновения машины отлетели на тротуар и наехали на пешеходов.

«Пассажирка Nissan (госпитализирована - ред.) с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и подозрением на перелом ребер», - говорится в сообщении.

Пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом левой плечевой кости.

Пострадавших госпитализировали.

Водитель автомобиля Volkswagen не пострадал.

Видео момента аварии на Краснодарской улице в Москве>>