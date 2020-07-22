РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июл. Девять малышей родились у жительниц Котельников с диагнозом «бесплодие» с начала года, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В поликлинике Котельников бесплодие лечит врач акушер-гинеколог. В случае отсутствия эффекта пациентки направляются к репродуктологу Московского областного НИИ акушерства и гинекологии. При необходимости пациентки также могут быть направлены на ЭКО по программе обязательного медицинского страхования.

«За шесть месяцев 2020 года в Котельниковской поликлинике к репродуктологу было направлено 13 женщин, после процедуры ЭКО родилось семь малышей и одна двойня», - говорится в сообщении.