РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июл. Прохождение диспансеризации возобновили в поликлинике подмосковных Котельников, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией, диспансеризация взрослого населения с апреля была приостановлена. Ранее, с января по март включительно, 2124 жителя Котельников прошли диспансеризацию.

«В данный момент диспансеризация возобновлена. В Котельниковской поликлинике все прикрепленные жители города могут получить данную услугу. Предварительно необходимо записаться к своему участковому терапевту», - говорится в сообщении.