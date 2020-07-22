РИАМО - 22 июл. В Подмосковье больше нет подтопленных дачных участков, в среду от воды освободили 40 дачных участков в Красногорске, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Грозовой фронт с ливнями прошел по территории Подмосковья в период с 8 по 15 июля. В результате непогоды были подтоплены территории дачных участков и частные дома. По данным на утро среды, в регионе оставались подтопленными 40 дачных участков.

«За 22 июля от воды освободилось 40 дачных участков в садоводстве Красногорска «Лесная поляна», - говорится в сообщении.

Для работ привлекались 53 человека, 18 единиц техники, в том числе от МЧС России — три человека, одна единица техники.

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