РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июл. Свыше 19 километров дорог отремонтировали в подмосковном Красногорске в этом году, в округе завершили работы на 32 объектах, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«По состоянию на 22 июля в округе завершены работы на 32 объектах протяженностью более 19 километров. Всего в этом году будут обновлены 277 тысяч квадратных метров дорожного полотна на 13 региональных и 37 муниципальных дорогах», - говорится в сообщении.

На текущей неделе будут производить ремонт семи муниципальных дорог: на улицах Геологов, Папанина и Лермонтова, а также в Больничном переулке в микрорайоне Опалиха, на улицах Дачной, Ремесленной и в Центральном проезде.

«Ремонт на улицах Речная и Народного ополчения в Красногорске завершен в ночь на среду, 22 июля», - заключается в материале.