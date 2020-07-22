РИАМО - 22 июл. В 2020 году столичные колледжи закончили 17 тысяч выпускников, получив востребованные профессии для работы по специальности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московские школьники 9-11 классов имеют уникальную возможность – они могут, обучаясь в школе, посещать занятия в московских колледжах, сдать профэкзамен и получить свидетельство о профессии, которое в дальнейшем может позволить им работать», – подчеркнула заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чаще других студенты колледжей выбирают такие направления подготовки, как информационные технологии, промышленность, транспорт, сфера услуг.

В конце обучения выпускники колледжей и техникумов должны сдать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills и продемонстрировать на практике свои профессиональные навыки. В 2019 году подобный экзамен сдавали примерно 17 тысяч

В общей сложности в московской социальной сфере свыше 50 колледжей. На данный момент колледжах столицы продолжается приемная кампания, документы на обучение можно подать на портале mos.ru.