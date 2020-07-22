РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июл. Схема организации движения временно изменяется на улице Чапаева в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Временно изменяется схема организации движения транспорта на автомобильной дороге «Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Чапаева» в связи с проведением работ по прокладке коммуникаций», - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать до конца августа.