РИАМО - 22 июл. Молодой человек испортил рисунок Георгиевской ленты в центре Сергиева Посада, вандала удалось установить благодаря камерам системы «Безопасный регион», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Росписи были нанесены поверх рисунка Георгиевской ленты и воинских орденов на проспекте Красной Армии в городском округе Сергиев Посад. Местные художники исполнили рисунок к 9 мая по заданию администрации. Но надпись «Мы помним, мы гордимся» не остановила вандала», — отмечается в материале.

Специалисты изучили записи с камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» и вычислили вандала. За несанкционированные рисунки предусмотрены административная и уголовная ответственность.

Мужчина заплатит штраф за порчу рисунка, который был сделан в память о Великой Отечественной войне. За повторное нарушение молодой человек может получить более серьезное наказание.

«Камеры системы «Безопасный регион», установленные в муниципалитетах Подмосковья, все чаще помогают раскрывать преступления. Действенность данной системы, ее огромные возможности — на лицо», — сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Он добавил, что система видеонаблюдения способствует адекватному поведению граждан и предотвращению новых преступлений.