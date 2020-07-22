РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июл. Дорожную разметку пешеходных переходов обновили на территории торгового центра «Реал» в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Сотрудники отдела по транспорту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения администрации Котельников в ходе рабочего объезда города выявили недостатки в содержании дорог на территории торгового центра «Реал».

«Здесь был обнаружен износ дорожной разметки пешеходных переходов. В адрес собственника было направлено письмо с требованием провести работы по восстановлению дорожной разметки. Сегодня данные работы были завершены», - говорится в сообщении.