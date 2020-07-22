РИАМО - 22 июл. Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» собрал с помощью краудфандинг-проекта planeta.ru свыше 1 миллиона рублей для проведения ежегодного осеннего фестиваля цветов с выставкой хризантем.

Этот год был очень тяжелым для сада. Из-за пандемии коронавируса он был закрыт более чем на три месяца, что критически сказалось на его финансах. Содержание «Аптекарского огорода» целиком и полностью зависит от входной платы.

В итоге сад остался без каких-либо средств на проведение ежегодного осеннего фестиваля цветов с выставкой хризантем. В связи с этим 18 июля был организован сбор средств. На данный момент удалось собрать 1,077 миллиона рублей. Проект поддержали более 1 тысячи раз.

Все желающие помочь с проведением осеннего фестиваля могут оставить свои пожертвования с помощью проекта planeta.ru. При этом жертвователи получат бонусы.

Так, за 250 рублей «Аптекарский огород» обещает разместить в специальном разделе на своем сайте имя того, кто окажет поддержку. Приглашение в сад на одну персону и благодарность на сайте можно получить за 500 рублей. Приглашение в сад на две персоны и благодарность на сайте обойдется в 900 рублей. Годовой абонемент в «Аптекарский огород» на одну персону можно приобрести за 6,5 тысяч рублей. Желающим стать меценатами выставки предлагалось пожертвовать 100 тысяч рублей, а за право стать спонсором выставки — 150 тысяч рублей.